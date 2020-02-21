21 Февр. 2020 2020-02-21T10:57:32+03:00

Под наблюдением врачей в России остаются почти 13 тыс. человек, прибывших из Китая Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 под наблюдением врачей в России находятся почти 13 тысяч человек, которые прибыли в страну из Китая. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили в отдельном терминале московского аэропорта Шереметьево, который единственный в стране в настоящее время принимает рейсы из Китая, с 1 февраля организована лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, где их анкетируют и передают под медицинское наблюдение по месту жительства.

«По состоянию на 19.02.2020 под контролем остаются 12929 человек», - говорится в сообщении.

Для прибывших китайских граждан, которые не имеют возможностей изолированного проживания, в субъектах России под контролем ведомства развернуто 123 учреждения для меднаблюдения, где размещено 575 человек.

Как писал сайт kp.ru, в Роспотребнадзоре завили, что по состоянию на 18.02.2020 под контролем оставалось 14772 человека. Также в ведомстве рассказали о 125 учреждений для медицинского наблюдения 620 китайских граждан без симптомов ОРВИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762042" frameborder="0"></iframe> Мистическая загадка коронавируса.Обозреватель «КП» Евгений Черных развеял миф о «секретном оружии тайных правителей мира»

ИСТОЧНИК KP.RU