19 Февр. 2020 2020-02-19T10:56:26+03:00

В России более 14,7 тыс. человек остаются под наблюдением врачей из-за ситуации с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

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В связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 под наблюдением врачей в России находятся более 14,7 тысяч человек, прибывших из Китая. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Организовано лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. По состоянию на 18.02.2020 под контролем остаются 14772 человека», - говорится в сообщении ведомства.

Под контролем Роспотребнадзора также развернуто 125 учреждений для медицинского наблюдения 620 китайских граждан без симптомов ОРВИ, поскольку у них нет «возможностей изолированного проживания».

Напомним, накануне машина российской дипмиссии вывезла из японского порта Йокогама двух россиян, которые покинули борт Diamond Princess, где закончился срок двухнедельного карантина. Российские граждане должны вылететь на родину 20 февраля.

По последним данным число жертв коронавируса превысило две тысячи. Общее число заболевших за весь период превысило 61,6 тысяч человек.

Вирусные угрозы для населения 2020: как защититься .18 февраля 2020 года в пресс-центре Комсомольская правда - Саратов состоится пресс-мероприятие в формате круглого стола на тему: Вирусные угрозы для населения 2020: как защититься . В рамках мероприятия выясним последние новости по заболеваемости в регионе острыми респираторными вирусными инфекциями, прогнозы по заболеванию популярными вирусными инфекциями. Обсудим со спикерами вопросы, касающиеся принимаемых на данный момент органами государственной власти мер по профилактике ОРВИ, гриппа и по предупреждению завоза и распространению заболеваний, вызванных новым коронавирусом. Узнаем от специалистов, стоит ли ждать повторения в регионе вспышки мышиной лихорадки и нужно ли зимой заниматься профилактикой ГЛПС в быту. Также обсудим информацию, муссируемую в СМИ и выясним: на самом ли деле аптечные организации и специализированные магазины пытаются нажиться на покупателях? Хватает ли запасов медицинских масок, противовирусных препаратов в разгар гриппа и ОРВИ? И, конечно, услышим от спикеров советы по предупреждению заболеваниями ОРВИ, гриппом, ГЛПС и новым корановирусом. В дискуссии принимают участие спикеры: + представитель от министерства здравоохранения Саратовской области; Матвеева Надежда Игоревна - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Саратовской области; Тюменцева Людмила Алексеевна - начальник отдела мониторинга и контроля обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения Территориального органа Росздравнадзора по Саратовской области; Савинов Тимур Хакбердиевич - главный врач ГУЗ Саратовская городская поликлиника № 17 , член регионального штаба Общероссийский народный фронт , модератор тематической площадки ОНФ Здравоохранение в регионе; Рамазанова Кристина Христофоровна - главный внештатный специалист министерства здравоохранения области по инфекционным болезням, к.м.н., врач-инфекционист приемного отделения ГУЗ Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского , Королькова Наталия Александровна член Общественной палаты Саратовской области, председатель Общества Трезвости и Здоровья Кузнецова Лина Михайловна генеральный директор ООО Витаминный центр Хоменко Елена Николаевна заместитель генерального директора ООО Витаминный центр Полозова Алла Викторовна директор ООО Профилактика

ИСТОЧНИК KP.RU