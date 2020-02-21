Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:07:40+03:00

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Второй западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к осуществлению террористической деятельности в России.

«Суд приговорил: признать Гриценко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - передает Интерфакс приговор суда.

Обвинение требовало приговорить бывшего министра Украины к девяти годам колонии общего режима. Защита просила оправдательный приговор.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 марта прошлого года следственный комитет России объявил экс-министра обороны незалежной в международный розыск и обратился в суд с ходатайством о его заочном аресте.

Гриценко вменяется два эпизода призывов к осуществлению террористической деятельности. СК РФ указывает на то, что 6 июля 2014 года и 2 июля 2017 года бывший глава Минобороны Украины публично выступил с призывами к подрывам российских поездов в приграничных регионах страны, а также автомобилей в Москве и Таганроге.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы арестовал его заочно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/510765" frameborder="0"></iframe> Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко потребовал отправить в Россию спецназ.

ИСТОЧНИК KP.RU