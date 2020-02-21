2020-02-21T15:32:24+03:00
Политика

В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму

Депутат Руслан Бальбек отметил, что избирательные участки будут «работать в холостую»
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили украинскую идею провести голосование в КрымуВ Госдуме оценили украинскую идею провести голосование в КрымуФото: Елена АКИМОВА
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На Украине предложили провести «выборы» в Крыму на границе с полуостровом. Это, по мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, попытка депутата Верховной Рады Елены Мошенец, которая является автором инициативу, привлечь внимание к своей персоне.

-Предложение украинского депутата о проведении выборов на границе с Крымом — это всего лишь желание пробиться на медиаплощадки, а само действие (выборы) с треском провалить, — пояснил Бальбек RT.

Парламентарий отметил, что Киев «строит стратегию по ментальному возвращению жителей полуострова в поле Украины», но этот момент был упущен в 2014 году.

-Избирательные участки открыть можно, но они будут работать в холостую, - заключил депутат.

«Так что избирательные участки на границе можно открыть, но лишь для того, чтобы они сработали вхолостую», — заключил депутат.

Ранее украинский депутат предложила провести выборы в Крыму и создать для этого «специальные точки» для голосования на полуострове.

Регион стал российским в 2014 году после проведенного референдума. Тогда почти сто процентов жителей высказались за воссоединение с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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