2020-02-21T16:02:51+03:00
Общество

Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины

Ранее такое предложение поступило от Минпромторга
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
В минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобилиВ минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобилиФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Минпромторге предложили со следующего года увеличить транспортный налог на старые машины. Под эту категорию попадают автомобили класса "Евро-3" и ниже. Все машины разделены на классы в зависимости от их воздействия на окружающую среду (учитывается объем вредных веществ, содержащихся в выхлопных газа).

Автоэксперт Роман Гуляев неоднозначно оценил это предложение. Он пояснил, что в таком случае автомобилистам, которые хотят поменять свою машину, должны предоставлять льготные кредиты.

- С одной стороны, есть побуждение к смене транспорта, с другой стороны, должно быть побуждение к тому, чтобы этот транспорт было проще купить и чтобы это было не настолько обременительно, - приводит его слова RT.

По данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса «Евро-0», «Евро-1» — 651,5 тыс. машин, «Евро-2» — 2,6 млн машин, «Евро-3» — 4,8 млн машин.

При этом, у 14 миллионов машин экологический класс вообще не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин
Болгария стала эпицентром антироссийской кампании США, заявили в СВР
Эрдоган обсудит с Путиным напряженную ситуацию в Идлибе
В сети появилось видео посадки горящего самолёта в США
Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины
Советскую норму о молоке "за вредность" отменили
В Госдуме оценили предложение Украины провести выборы в Крыму
Зеленский назвал Украину Средневековой Европой
В Москве у бизнесмена-миллионера остановилось сердце во время приёма у стоматолога
У эвакуированного с Diamond Princess израильтянина нашли коронавирус
Эксперты назвали подходящие для экстремального туризма регионы России
Жителей итальянской Ломбардии призывают не покидать дома из-за коронавируса
Треть россиян считают нижнюю полку поезда самой безопасной
Новак рассказал о новом ценовом предложении по нефти для Белоруссии
Героиня проекта #ПочтаПобеда Екатерина Григорьевна Дёмина ждет ваших писем
Песков: с приближением выборов президента США параноидальных сообщений будет все больше
Суд заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины Гриценко
Посол России в США назвал главный приоритет страны в военной сфере