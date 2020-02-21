Эксперт оценил идею увеличения транспортного налога на старые машины

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:02:51+03:00

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В Минпромторге предложили со следующего года увеличить транспортный налог на старые машины. Под эту категорию попадают автомобили класса "Евро-3" и ниже. Все машины разделены на классы в зависимости от их воздействия на окружающую среду (учитывается объем вредных веществ, содержащихся в выхлопных газа).

Автоэксперт Роман Гуляев неоднозначно оценил это предложение. Он пояснил, что в таком случае автомобилистам, которые хотят поменять свою машину, должны предоставлять льготные кредиты.

- С одной стороны, есть побуждение к смене транспорта, с другой стороны, должно быть побуждение к тому, чтобы этот транспорт было проще купить и чтобы это было не настолько обременительно, - приводит его слова RT.

По данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса «Евро-0», «Евро-1» — 651,5 тыс. машин, «Евро-2» — 2,6 млн машин, «Евро-3» — 4,8 млн машин.

При этом, у 14 миллионов машин экологический класс вообще не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU