В минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили

20 Февр. 2020 2020-02-20T23:04:19+03:00

Старые автомобили не соответствуют современным требованиям безопасности, но зачастую у владельцев таких машин просто нет средств для покупки эко-безопасных авто Фото: Евгения ГУСЕВА

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Со следующего года могут увеличить налог на "неэкологичные машины". Под эту категорию попадают автомобили класса "Евро-3" и ниже. Все автомобили разделены на классы по воздействию на окружающую среду, учитывается объем вредных веществ, содержащийся в выхлопных газах. Чем старше автомобиль, тем меньшим современным требованиям безопасности он соответствует.

Все транспортные средства, произведенные или ввезенные в Россию, с 1 января 2008 года должны удовлетворять требованиям стандарта Евро-3.

Как сообщает РИА Новости, с Минпромторге предложили повысить налог на автомобили с низким экологическим классом. Такое предложение прозвучало на заседании ведомства от замглавы министерства Александра Морозова.

- "Давайте скажем "нет" через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, ("Евро-0" и "Евро-1", давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти,- согласился с Морозовым депутат Госдумы Евгений Москвичев.

Ранее в Москве предложили создать зоны, куда запрещено въезжать неэкологичным машинам.

ИСТОЧНИК KP.RU