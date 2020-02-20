В минпромторге предложили увеличить налог на старые автомобили
Со следующего года могут увеличить налог на "неэкологичные машины". Под эту категорию попадают автомобили класса "Евро-3" и ниже. Все автомобили разделены на классы по воздействию на окружающую среду, учитывается объем вредных веществ, содержащийся в выхлопных газах. Чем старше автомобиль, тем меньшим современным требованиям безопасности он соответствует.
Все транспортные средства, произведенные или ввезенные в Россию, с 1 января 2008 года должны удовлетворять требованиям стандарта Евро-3.
Как сообщает РИА Новости, с Минпромторге предложили повысить налог на автомобили с низким экологическим классом. Такое предложение прозвучало на заседании ведомства от замглавы министерства Александра Морозова.
- "Давайте скажем "нет" через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, ("Евро-0" и "Евро-1", давайте мы их в историю сдадим, им по 35-37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти,- согласился с Морозовым депутат Госдумы Евгений Москвичев.
Ранее в Москве предложили создать зоны, куда запрещено въезжать неэкологичным машинам.
ИСТОЧНИК KP.RU