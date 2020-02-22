2020-02-22T13:40:09+03:00
Политика

МИД России оценил решение суда Гааги по морским претензиям Украины

Вердикт учитывает аргумент Москвы о том, что Киев пытается доказать несуществующий суверенитет над Крымом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям УкраиныМИД прокомментировал решение суда в Гааге по морским претензиям УкраиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В минувшую пятницу, 21 февраля, арбитражный трибунал Гааги вынес решение по инициированному Украиной делу о "нарушении прав" в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

В министерстве иностранных дел России заявили, что удовлетворены тем, что вердикт учитывает ключевой аргумент нашей страны, по которому за иском на самом деле стоит попытка Киева доказать несуществующий суверенитет над Крымом.

"Данный этап ограничивался рассмотрением выдвинутых Россией предварительных возражений относительно наличия у арбитража юрисдикции рассматривать украинские претензии по существу", - сообщается на сайте ведомства.

Сайт kp.ru писал, что Украина изначально обратилась в суд не для урегулирования спора с нашей страной относительно толкования Конвенции ООН по морскому праву.

Следующее заседание арбитража состоится не раньше 20 августа 2021 года. Россия надеется, что трибунал в полной мере учтет позицию страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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