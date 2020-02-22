Офис Зеленского отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:24:54+03:00

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Отношения между Москвой и Киевом не могут определяться «геополитическими принципами» лидеров государств. Такое заявление сделали в офисе президента Украины Владимира Зеленского

«Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует Washington Examiner заявление офиса украинского лидера.

Так Киев отреагировал на слова президента России Владимир Путин о том, что сотрудничество Москвы и Киева невыгодно ряду стран, поскольку тогда на мировой арене появится новый мощный конкурент, поэтому они будут «делать все, чтобы нас растаскивать». При этом российский лидер не стал раскрывать, какие именно государства препятствуют налаживанию отношений России и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU