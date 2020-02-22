Глава СНБО сообщил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах
В массовых беспорядках около санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского Уханя украинские граждане, принимали участие «профессиональные подстрекатели», которые не имеют «никакого отношения» к Санжарам. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
Митинг в Новых Санжарах.
«Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают», - сообщил глава СНБО на брифинги.
Самолет из Уханя кружит над Борисполем.
Данилов добавил, что речь идет о «Титушках», о которых «немного подзабыли» и сейчас «есть новая теория, что это "вирусологи в спортивной одежде"».
«Добро пожаловать на Родину»: Эвакуации украинцев из Уханя посвятили песню.
Напомним ранее о «вирусологах в спортивных костюмах» сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что они ответственны за панику среди жителей Полтавской области, которые требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» из Китая разместили в Чернобыле или Донбассе.
На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…
ИСТОЧНИК KP.RU
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