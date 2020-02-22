Глава СНБО сообщил о «профессиональных подстрекателях» в Новых Санжарах

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:42:13+03:00

Алексей Данилов рассказал, кто ответственен за массовые беспорядки, связанные с размещением в Полтавской области эвакуированных из китайского Уханя граждан [видео]

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В массовых беспорядках около санатория в Новых Санжарах Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского Уханя украинские граждане, принимали участие «профессиональные подстрекатели», которые не имеют «никакого отношения» к Санжарам. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

«Эти люди являются профессиональными, и когда такая ситуация происходит, они подстрекательство проводят, а потом исчезают», - сообщил глава СНБО на брифинги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762369" frameborder="0"></iframe> Самолет из Уханя кружит над Борисполем.

Данилов добавил, что речь идет о «Титушках», о которых «немного подзабыли» и сейчас «есть новая теория, что это "вирусологи в спортивной одежде"».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762372" frameborder="0"></iframe> «Добро пожаловать на Родину»: Эвакуации украинцев из Уханя посвятили песню.

Напомним ранее о «вирусологах в спортивных костюмах» сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что они ответственны за панику среди жителей Полтавской области, которые требовали, чтобы пассажиров «чумного рейса» из Китая разместили в Чернобыле или Донбассе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

ИСТОЧНИК KP.RU