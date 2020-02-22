«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»: Что рассказывают украинцы, сидящие на карантине на Полтавщине

Эвакуированные из Китая украинцы попробовали пожаловаться на условия, но их тут же заклевали в соцсетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762367" frameborder="0"></iframe> Кадры из санатория, где сейчас находятся эвакуированные из Уханя.

Волнения и противостояния начались загодяФото: REUTERS

«Теплый» прием вчера устроили украинцы своим соотечественникам, эвакуированным из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань. Всего рейсом украинских МЧС в Киев прибыло 45 человек. Их везли из киевского аэропорта Борисполь колонной в плотном кольце войск национальной гвардии. И, как оказалось, не зря. Потому что ни в чем не виноватых людей пришлось в итоге защищать, от своих же соотечественников.

Всего рейсом украинских МЧС в Киев прибыло 45 человекФото: REUTERS

Волнения и противостояния начались загодя. Место для карантина долго не могли выбрать. Шла речь про Львовскую область и там возмутились первыми. «Зеленский так нам мстит, потому что мы за него не голосовали», - заявляли и местные политики (депутаты львовской рады) и местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762369" frameborder="0"></iframe> Самолет из Уханя кружит над Борисполем.

А жители Новых Санжар, что в Полтавской области — этот город и находящийся там санаторий МВД был выбран под карантин — пошли еще дальше. Они встретили эвакуированных перекрытием дорог, горящими покрышками и акциями протеста. В результате столкновений пострадали 9 полицейских и один гражданский. Многие сотрудники санатория подали заявление на увольнение, отказавшись контактировать с «зараженными».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762394" frameborder="0"></iframe> Митинг в Новых Санжарах.

Место для карантина долго не могли выбратьФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762125" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар атаковали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами.Протестующие окружили автобусы с эвакуированными и бросали камни в окна. Как сообщают местные СМИ, одному из пассажиров автобуса разбили голову

Прошли сутки, что сейчас происходит в санатории МВД, где содержат эвакуированных.

Hи в чем не виноватых людей пришлось в итоге защищать, от своих же соотечественниковФото: REUTERS

«На общение со СМИ у нас тоже карантин»

У эвакуированных табу на любое общение с прессой. Но кое-какая информация просачивается благодаря соцсетям.

prostoaleksa Александра Волкова

«О, везут нас, уханьских заключенных», - написала у себя в инстаграме 23-летняя Александра Волкова. Девушка жила в Ухане и работала моделью. И рассказала, что дорога от аэропорта до Новых Санжар заняла 8 часов.

У эвакуированных табу на любое общение с прессойФото: EAST NEWS

С места, на котором сидела Александра, в окно видно, что автобусы и правда передвигаются под жестким конвоем. Так же примерно, только вместо икарусов автозаки, обычно перевозят колонны зеков.

Следующие видео на страничке Александры как с поля боя. Темнота, в автобус летят камни, окна разбиты. Девушка - активный пользователь соцсетей и снимает каждый свой шаг. Однако, о первых своих видеозаписях на родной земле она явно пожалела.

«Вот это дверь, которая не закрывается, вот раковина, которая шатается. А вот душ, который меня долбанул током», - смеется молодая блогерша.

"Теплый прием" эвакуированных сограждан устроили жители ПолтавщиныФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762289" frameborder="0"></iframe> Эвакуированная из Уханя девушка показала условия проживания в Новых Санжарах.

«Если тебе душ не нравится, то вали обратно в Китай». - тут же посыпались комментарии.

«Хочется плакать от твоих сторис "обиженной" девочки, которую привезли из Китая и держат в ужасных условиях. Так выглядит большинством больниц Украины, к сожалению. Но и это полбеды. Зачем засирати так страну в большинстве своих постов? Разве это вина власти, что вы знали об эпидемии вируса, но не поехали домой, потому что "контракт и потеряю работу". Нет, это уже ваша проблема.»

Сейчас санаторий под усиленной охранойФото: EAST NEWS

«Сейчас набегут незалэжники и обвинят тебя, дивчина, в неукраинскости и внесут на сайт Миротворец)) Да еще и спросят, чому твоя фамилия не Вовк, а Волкова?»

Жители Новых Санжар встретили эвакуированных перекрытием дорог, горящими покрышками и акциями протестаФото: REUTERS

- Как вы так смотрите, что увидели «ображеної» (обиженной — с укр.)? Все мои видео, как я с юмором отношусь к ситуации. Народ, как всегда, - пыталась как-то оправдаться Александра.

Но было уже поздно. Ее видеозаписи облетели все украинские телеканалы. Девушку поливали грязью со всех сторон.

В результате столкновений пострадали 9 полицейских и один гражданскийФото: REUTERS

Но наутро Александра продолжила выкладывать видео с места событий, правда уже более благостное.

«Нам раздали местные симкарты и карточки пополнения на 100 гривен». Так же девушка сообщила, что в комнатах они по двое и показала в окно усиленную охрану.

Многие сотрудники санатория подали заявление на увольнение, отказавшись контактировать с «зараженными»Фото: REUTERS

«У ти, Боже, стоят мужичонки нас охраняют».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762327" frameborder="0"></iframe> Эвакуированных из Уханя украинцев заселили в санаторий.

И за эти фривольные высказывания Александра получила в соцсетях от добрых соотечественников.

«Кормят так, что вернемся домой слонами», - показывает Александра котлеты с картошкой и капусту. Все выдано в одноразовой посуде.

К сожалению, пообщаться с уханьскими заключенными лично не представляется возможным.

Бунтовщиков долго не могли успокоитьФото: REUTERS

«С журналистами нам общаться категорически запрещено», - на все запросы отвечает и эта девушка, и другие украинцы.

Один парень вышел в скайп и рассказал, что «жителей Новых Санжар можно понять, они боятся вируса».

Александра Волкова тоже вышла в прямой эфир и сказала, что ее не так поняли, и она рада, что вернулась домой.

Противостояние местных жителей и полиции у города Новые Санжары, Полтавская областьФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762333" frameborder="0"></iframe> Жители Новых Санжар предлагают сжечь эвакуированных из Китая соотечественников.

Донецкие передали сладости и апельсины

Пока одни жители резко против своих же сограждан, попавших в такую неприятную ситуацию, другие - их поддерживают, и таких не мало. Например, сбежавшие от войны на Полтавщину жители Донецка привезли к воротам санатория в Новых Санжарах целый микроавтобус апельсинов, газировки, шоколадок. И попросили все это передать эвакуированным.

«Мы с Донецка. Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них», - только и сказал мужчина, выгружая ящики. И уехал, отказавшись от комментариев.

Украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под ПолтавойФото: REUTERS

Фотография апельсинов тут же разлетелась по украинским СМИ. И некоторые преподнесли, что это помощь не от донецких, а от «Красного креста».

Справедливости ради стоит сказать, что многие украинцы в шоке от поведения своих соотечественников. И пишут об этом в соцсетях.

Фотография апельсинов тут же разлетелась по украинским СМИ. И некоторые преподнесли, что это помощь не от донецких, а от «Красного креста»Фото: Facebook

«Все село надо лишить пенсий и выплат, пока они не скажут, что они украинцы и готовы помогать украинцам»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762388" frameborder="0"></iframe> Реакция украинцев на происшествие в Новых Санжарах.

«В такие моменты стыдно, что я украинец, Ни одна страна мира так своих не встречала. Теперь весь мир увидит, какая Украина «европейская» держава. А вам удачи, и желаю чтобы все оказались здоровы».

На дороге, у съезда на санаторий разожгли огромный костерФото: REUTERS

«Не обращай внимание на всех тех мразей, которые поливают вас говном, просто достаточно знать, что всё ещё есть люди, которые рады вашему возвращению».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762372" frameborder="0"></iframe> «Добро пожаловать на Родину»: Эвакуации украинцев из Уханя посвятили песню.

«Алё комментаторы! Кто пишет хрень. Из Китая больных бы никто не выпустил!!! Им просто посидеть 14 дней и все. Формальность. То что по Украине тубики закроют через два месяца никого не парит? На первом месте в мире!!! По туберкулёзу. 5000 человек в год смертей и каждый час кто-то заражается. Что-то покрышек и протестов нету. Хотя один тубик заражает 20-25 человек. Воздушно-капельным путём!!! Ей выйти из карантина и дергать оттуда надо. Девочка два месяца у тебя раздуплится и свалить, пока заразу реальную не выпустили на улицы. Почитай прессу, сама все поймёшь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762392" frameborder="0"></iframe> Полицейские кордоны на подъезде к санаторию в Новых Санжарах.

«Здоровые люди эвакуировались в больную страну»

К толпе, из окрестных деревень постоянно подтягивалось подкреплениеФото: REUTERS

Карантин продлится 14 дней. Что еще может произойти за это время, неизвестно. Но «уханьские узники» охраняются сейчас, пожалуй, серьезнее, чем президент Зеленский. Который, кстати, пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах, сравнив Украину со Средневековой Европой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762398" frameborder="0"></iframe> Глава минздрава Украины показала свою комнату в карантинном санатории.Но уже через сутки Зоряна Скалецкая покинула это помещение

«Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению...», - написал украинский лидер у себя на Фейсбуке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762332" frameborder="0"></iframe> На Украине забросали камнями «чумной рейс» из Уханя.Вряд ли эвакуированные из Китая украинцы ожидали, что на родине их атакуют свои же земляки. Вот такая Полтавская битва…

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762053" frameborder="0"></iframe> Полиция разогнала митинг против прибытия эвакуированных из китайского Уханя украинцев.Правоохранителям удалось разблокировать трассу, задержав нескольких протестующих

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