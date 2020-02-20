Потрясающая по своей откровенности история об эвакуации украинцев из ставшего всемирно известным после вспышки эпидемии коронавируса китайского города Ухань достойна отдельного сюжета в серии литературной «Библиотеки приключений» и исторического учебного курса «Единая Украина».

Про предшествующую историю и начало сегодняшней истории «КП» уже писала. Все регионы принялись отпихиваться от эвакуируемых сограждан, требуя, чтобы их везли куда угодно, только не к ним. В Тернополе, во Львове и других городах активисты и прочие украинские заединцы перекрыли автомобильные дороги, начали строить баррикады и поджигать шины, чтобы не допустить посадки «коронавирусного» самолета в аэропорте их города. На борьбу с ними выступили и местные власти, и даже депутаты парламента.

Жители нескольких городов перекрывали автодороги, строили баррикады и поджигали шины, чтобы не допустить посадки «коронавирусного» самолетаФото: REUTERS

- Мы их в Китай не посылали! Везите их На Донбасс! Везите их к москалям! - плакаты и лозунги такого рода стали доминирующими среди встречающих своих сограждан украинцев. Ни война на Донбассе, ни эпидемия кори, бушевавшая в стране, не вызывали такого страха и неприятия, вплоть до готовности к вооруженному противостоянию. Львовяне объявили, что направив самолет с «коронавирусными» к ним в город Зеленский мстит им за их голосование против него и за Порошенко.

А на странице известной украинской волонтерки Марины Лобок появился потрясающий по своему цинизму пост: «Не в тот самолет попала ракета», - явно намекающий на рейс МН17, сбитый в небе Донбасса 17 июля 2014 года. Подтекст ясен - вместо того, чтобы сбивать лайнер Малазийской авиакомпании, надо было сейчас сбивать тот борт , что вез украинцев из Уханя. Потом были принесены извинения, что это, дескать, не сама волонтерка, а ее отец опубликовал скандальное высказывание, но разве от этого что-либо меняется?

Вот такое «единство Украины», полученное из первых рук, от, так сказать, гласа народа. И, что характерно, в очередную годовщину победы Майдана. Впрочем, ничего удивительного. Точно так же украинцы злорадствовали, когда на днях в России в ДТП с маршруткой погибли восемь их сограждан.

В итоге самолет никуда, ни в один из городов на Галичине не пустили. После многочисленных кругов в воздушном пространстве Незалежной в районе Полтавы его направили в Киев. Но… только на дозаправку. После которой он вылетел в Харьков. Где и окончательно приземлился. Борт отогнали на самую дальнюю стоянку, фактически уже за пределами аэропорта, а «подозреваемых» в заболевании повезли в Полтавскую область, где их планировали поселить на одной из баз украинской Нацгвардии на период карантина. Однако, местное население и тут выступило против, перекрыв дороги и не давая колонне в сопровождении военных проехать к месту назначения.

После многочисленных кругов в воздушном пространстве Незалежной в районе Полтавы его направили в Киев.

В шестую годовщину майдана украинские свидомые незалежники чуть было не организовали новую «Небесную сотню», которую сами готовы были обречь на гибель. Потом, конечно, они бы ее оплакали, но сначала сделали все, чтобы не дать своим согражданам шанса выжить. Одна из гражданок Украины решила не лететь эвакуационными бортом, не желая стать «предметом преследований» Можно сказать, что именно она среди всех оказалась самой вменяемой, прекрасно понимая, что ее ждет на Родине.

Майдан перемогае! И больше сказать тут нечего. Следующая стадия, когда украинцы будут убивать уже на жителей Донбасса, а просто одни украинские патриоты других укропатриотов. Просто, потому что, если вы не забыли, Украина победившего цеевропейского достоинства едина, как никто и никогда. Но, похоже, лишь в стремлении