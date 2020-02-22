2020-02-22T19:38:19+03:00
В мире

Геологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золота

Страна может выйти на второе место по объёму золотых запасов в мире
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Геологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золотаГеологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золотаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В округе Сонбхадра на востоке индийского штата Уттар-Прадеш открыли новые рудники с запасами золота, которые в пять раз превышают золотой запас всей Индии.

Как сообщает India Times, по оценкам геологов, в обнаруженных рудниках находится 3,5 тысячи тонн золота, а стоимость содержимого оценивается примерно в 12 трлн рупий (10,7 трлн рублей).

Если оценки геологов подтвердятся, то Индия выйдет на второе место по объёму золотых запасов в мире и сметит с этого места Германию. На данный момент золотой запас страны составляет 626 тонн, у ГДР пока 3366 тонн. Первое место по мировым запасам золота занимают США с 8133,5 тонны.

Напомним, в 2018 году Золотой запас России впервые в истории превысил 2 000 тонн. Через год наша страна стала лидером по закупкам золота. Центральный банк в первом квартале закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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