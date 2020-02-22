Геологи обнаружили в Индии более трех тысяч тонн золота
В округе Сонбхадра на востоке индийского штата Уттар-Прадеш открыли новые рудники с запасами золота, которые в пять раз превышают золотой запас всей Индии.
Как сообщает India Times, по оценкам геологов, в обнаруженных рудниках находится 3,5 тысячи тонн золота, а стоимость содержимого оценивается примерно в 12 трлн рупий (10,7 трлн рублей).
Если оценки геологов подтвердятся, то Индия выйдет на второе место по объёму золотых запасов в мире и сметит с этого места Германию. На данный момент золотой запас страны составляет 626 тонн, у ГДР пока 3366 тонн. Первое место по мировым запасам золота занимают США с 8133,5 тонны.
Напомним, в 2018 году Золотой запас России впервые в истории превысил 2 000 тонн. Через год наша страна стала лидером по закупкам золота. Центральный банк в первом квартале закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонны.
ИСТОЧНИК KP.RU