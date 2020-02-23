2020-02-23T03:26:30+03:00
Происшествия

Вместе с 15-летней россиянкой в Мексике пропали две местные девочки

В связи с исчезновением трех несовершеннолетних девушек в штате Халиско объявлена «желтая тревога»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция Мексики разыскивает трех девочек, одна из них - россиянкаПолиция Мексики разыскивает трех девочек, одна из них - россиянкаФото: REUTERS
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К этому часу стали известны некоторые подробности исчезновения девочки-подростка из России, которую разыскивают в мексиканском штате Халиско.

Оказывается, вместе с 15-летней россиянкой в городе Тлахомулько, расположенном недалеко от столицы штата Гвадалахары, пропали две местные девушки – одной 16, второй 17 лет. Генпрокуратура Халиско считает, что все они могли стать жертвами преступления, в штате объявлена «желтая тревога».

Об этом рассказал РИА Новости почетный консул России в штате Хуан Сантос Санчес Наварро, который давно знает семью пропавшей девочки, несколько лет назад помогал ее родителям решать консульские вопросы.

Отец Лилианы И. поведал дипломату, что его дочь перед исчезновением была дома в Тлахомулько со своими братьями, а потом ушла, ничего никому не сказав. В тот же день, 17 февраля, семья девочки обратилась в полицию.

Хуан Санчес пытался позвонить отцу пропавшей, но его телефон автоответчике, и дипломат считает, что это связано с действиями полиции. Поиски продолжаются.

«К сожалению, на данный момент известно лишь, что она пропала», - добавил Хуан Санчес.

В прокуратуре штата агентству сказали, что ответить на вопросы о ходе поисковой операции и дать официальные комментарии по поводу исчезновения девушек смогут не раньше понедельника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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