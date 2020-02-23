2020-02-23T07:28:53+03:00
В мире

Власти Италии не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса

За два дня число заболевших коронавирусом в Италии увеличилось с 2 до 79
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Премьер-министр Италии Джузеппе КонтеПремьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом в Италии не повлияет на действие Шенгенского соглашения. Принимать ограничительные меры в Италии пока не планируют. За несколько суток в стране число подтвержденных случаев выросло с 2 до 79. Вирус распространился на пять итальянских регионов. В связи с этим власти страны установили пропускные пункты в аэропортах и на вокзалах для сдерживания распространения заболевания.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания Совмина сообщил, что "предпосылок для приостановления действия Шенгенского соглашения пока нет".

- Военные могут быть задействованы, но мы надеемся на сотрудничество и полное взаимодействие с населением. Наша задача не допустить отдаления людей из эпицентров распространения вируса,- приводит его слова ТАСС.

Он предупредил, что нарушителей может ждать уголовное наказание. Жителей регионов, где зафиксированы случаи заражения, просят не переезжать в другие части страны. В эпицентре распространения вируса временно запрещены массовые мероприятия - отменены спортивные матчи, школьные поездки за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дании умер создатель фигурки Lego-человечка
С мечом в руке и Иванкой на плечах: Трамп опубликовал болливудское видео с собой в главное роли
Власти Италии не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса
Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал данные о "российском вмешательстве" в выборы США
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому
Восемь эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян вернулись на Родину
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442
В пяти регионах Италии заразились коронавирусом 79 человек
В Москве произошла драка со стрельбой, три человека пострадали
В Калифорнии перевернулся автобус: погибли три человека, пострадали 18
От коронавируса в китайском Хубэе умерли 2346 человек
Вместе с 15-летней россиянкой в Мексике пропали две местные девочки
Захарова назвала «намеренным вбросом» обвинения США в дезинформации о коронавирусе
Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66
Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»
Овечкин забил юбилейную 700-ю шайбу в НХЛ
В Мексике пропала девочка-подросток из России