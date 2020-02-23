Власти Италии не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса
Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом в Италии не повлияет на действие Шенгенского соглашения. Принимать ограничительные меры в Италии пока не планируют. За несколько суток в стране число подтвержденных случаев выросло с 2 до 79. Вирус распространился на пять итальянских регионов. В связи с этим власти страны установили пропускные пункты в аэропортах и на вокзалах для сдерживания распространения заболевания.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания Совмина сообщил, что "предпосылок для приостановления действия Шенгенского соглашения пока нет".
- Военные могут быть задействованы, но мы надеемся на сотрудничество и полное взаимодействие с населением. Наша задача не допустить отдаления людей из эпицентров распространения вируса,- приводит его слова ТАСС.
Он предупредил, что нарушителей может ждать уголовное наказание. Жителей регионов, где зафиксированы случаи заражения, просят не переезжать в другие части страны. В эпицентре распространения вируса временно запрещены массовые мероприятия - отменены спортивные матчи, школьные поездки за рубеж.
ИСТОЧНИК KP.RU
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