Власти Италии не будут приостанавливать действие Шенгенского соглашения из-за коронавируса

23 Февр. 2020 2020-02-23T07:28:53+03:00

За два дня число заболевших коронавирусом в Италии увеличилось с 2 до 79

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Резкое увеличение случаев заражения коронавирусом в Италии не повлияет на действие Шенгенского соглашения. Принимать ограничительные меры в Италии пока не планируют. За несколько суток в стране число подтвержденных случаев выросло с 2 до 79. Вирус распространился на пять итальянских регионов. В связи с этим власти страны установили пропускные пункты в аэропортах и на вокзалах для сдерживания распространения заболевания.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте по итогам экстренного заседания Совмина сообщил, что "предпосылок для приостановления действия Шенгенского соглашения пока нет".

- Военные могут быть задействованы, но мы надеемся на сотрудничество и полное взаимодействие с населением. Наша задача не допустить отдаления людей из эпицентров распространения вируса,- приводит его слова ТАСС.

Он предупредил, что нарушителей может ждать уголовное наказание. Жителей регионов, где зафиксированы случаи заражения, просят не переезжать в другие части страны. В эпицентре распространения вируса временно запрещены массовые мероприятия - отменены спортивные матчи, школьные поездки за рубеж.

ИСТОЧНИК KP.RU