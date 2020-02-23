В пяти регионах Италии заразились коронавирусом 79 человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:28:02+03:00

За сутки число зараженных в стране выросло почти в пять раз

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«Китайский коронавирус» COVID-19 очень быстро распространяется по северу Италии, всего за сутки число зараженных выросло почти в пять раз – до 79 человек.

Об этом на специальной пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров рассказал глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. Он уточнил, что случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии: 54 человека заразились в области Ломбардия, 17 – в соседней области Венето, двое заболели в Эмилии-Романье, пару больных китайских туристов нашли в Риме (область Лацио), еще один человек инфицирован в Пьемонте.

Анджело Боррелли добавил, что госпитализирован 51 больной, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, еще одиннадцать – в условиях домашней изоляции, потому что, по его словам, «у них нет особенных симптомов».

В связи с такой тревожной обстановкой совет министров Италии на принял декрет с мерами по сдерживанию распространения коронавируса и «управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуацией», объявил премьер Джузеппе Конте.

«Мы установим пропускные пункты, если будет необходимо, привлечем вооруженные силы», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще несколько часов назад сообщалось о 66 заразившихся в Италии, двое из них скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU