2020-02-23T14:40:17+03:00
В мире

NHK: Умер третий пассажир лайнера Diamond Princess

На корабле зафиксировали 634 случая заражения, еще у одной женщины обнаружили коронавирус уже после того, как пассажиров отпустили на берег
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первые две смерти произошли 20 февраляПервые две смерти произошли 20 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число смертей от коронавируса среди пассажиров корабля Diamond Princess увеличилось до трех. Несколько дней назад, 20 февраля, власти Японии сообщили о первых двух погибших. Как сообщали журналисты NHK, около недели пациенты провели в больнице. Заболели 87-летний мужчина, страдавший бронхиальной астмой, и женщина в возрасте 84 лет. У нее не было серьезных заболеваний. Но из-за коронавируса поднялась высокая температура, вскоре у нее подтвердили пневмонию.

Третий погибший - также пожилой человек. Ему 80 лет. Пока не известно, было ли у него какое-либо хроническое заболевание. Он также госпитализирован с корабля около недели назад.

В Японии тем временем число заразившихся коронавирусом достигло к 23 февраля 758 человек. Среди ново-заболевших учительница в средней школе города Тиба. Как только медики подтвердили ее диагноз, школу закрыли на карантин.

В Китае за сутки погибли от опасного вируса 214 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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