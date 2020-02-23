2020-02-23T08:04:23+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 23 февраля 2020: пленники Diamond Princess из России вернулись на родину

Собрали последние новости про китайский коронавирус на 23 февраля 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Карантин с лайнера Diamond Princess власти Японии сняли 19 февраляКарантин с лайнера Diamond Princess власти Японии сняли 19 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За последние сутки в число заразившихся новым коронавирусом по всему миру не превысило тысячи человек. Умерло 214 человек и это на несколько десятков больше, чем днем ранее. КОличество выздоровевших людей стабильно увеличивается. По последним данным, из больниц к настоящему моменту были выписаны больше 20 800 человек.

Главная новость прошедших суток: возвращение на родину россиян с круизного лайнера Diamond Princess. В Россию спецбортом МЧС были доставлены восемь человек, в том числе один ребенок. Положенный им двухнедельный карантин они проведут в одной из больниц Казани.

Коронавирус в Италии появился неожиданно и уже унес жизни двух человек. Десятки признаны носителями болезни. На севере Италии царит настоящая паника. Но куда хуже дела обстоят в Южной Корее. Страна в одночасье стала одним из крупнейших очагов коронавируса в мире. А все из-за сектантки, которая дважды отказалась от необходимых исследований и заразила от 200 до 500 человек.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что выявлен целый ряд случаев заражения где не удалось установить механизм передачи заболевания. То есть не понятно как человек смог заразиться если не контактировал с больными и не бывал в Китае. Он также признал, что сдерживать болезнь внутри очага все труднее.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

- Хотя общее число заболевших вне пределов Китая остается относительно небольшим, мы обеспокоены числом случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи, - заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess сходят на берег.Двухнедельный карантин окончен

ИСТОЧНИК KP.RU

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