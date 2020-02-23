Трамп хочет, чтобы Россия и Украина «поладили друг с другом»

23 Февр. 2020 2020-02-23T20:04:16+03:00

По словам американского лидера согласие Москвы и Киева будет «замечательно для всего мира»

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В ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о желании увидеть согласие в отношениях между Россией и Украиной

Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», - сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о русско-украинских отношениях.

Напомним, в конце января агентство Associated Press опубликовало видео, на котором глава Белого дома обсуждал «противостояние» Киева и Москвы. В частности, Трампа интересовало, как долго Украина продержалась бы «в борьбе с Россией» без помощи Вашингтона. Запись была сделана еще в 2018 году.

Ролик рассматривали как один из решающих аргументов в деле об импичменте американского лидера. Вопрос «противостояния» Киева и Москвы президент США тогда обсуждал со своими адвокатом Руди Джулиани, а также его «помощникам» Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые в 2019 году стали фигурантами уголовного дела об оказании влияния на американские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU