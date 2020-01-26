Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:11:53+03:00

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В Сети появилось видео, на котором американский президент обсуждает "противостояние Украины и России". В частности, Дональда Трампа интересует, как долго Украина продержалась бы без помощи США. Ролик опубликовали в агентстве Associated Press.

Запись сделана еще в 2018 году. По версия журналистов, украинскую тему президент обсуждал со своими адвокатом Руди Джулиани, а также его "помощникам" Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые в 2019 году стали фигурантами уголовного дела, возбужденного в США. Их подозревали в оказании влияния на американские выборы.

- Как долго они продержутся в борьбе с Россией?, - слышно, как Трамп спрашивает на видеозаписи, после чего он призывает к увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

Эта запись может стать одним из решающих аргументов в импичменте. Дело в том, что Трамп уверял, что не знает ни Парнаса, ни Фрумана. Кроме того, в Белом доме отрицали, что отставка Йованович была инициирована Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU