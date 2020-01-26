2020-01-26T09:11:53+03:00
Политика

Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США

Видео может оказать влияние на ход импичмента
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Трамп уверял, что не знал украинских помощников ДжулианиТрамп уверял, что не знал украинских помощников ДжулианиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео, на котором американский президент обсуждает "противостояние Украины и России". В частности, Дональда Трампа интересует, как долго Украина продержалась бы без помощи США. Ролик опубликовали в агентстве Associated Press.

Запись сделана еще в 2018 году. По версия журналистов, украинскую тему президент обсуждал со своими адвокатом Руди Джулиани, а также его "помощникам" Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которые в 2019 году стали фигурантами уголовного дела, возбужденного в США. Их подозревали в оказании влияния на американские выборы.

- Как долго они продержутся в борьбе с Россией?, - слышно, как Трамп спрашивает на видеозаписи, после чего он призывает к увольнению посла США в Украине Мари Йованович.

Эта запись может стать одним из решающих аргументов в импичменте. Дело в том, что Трамп уверял, что не знает ни Парнаса, ни Фрумана. Кроме того, в Белом доме отрицали, что отставка Йованович была инициирована Трампом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США
Илон Маск стал богаче за неделю на 2,1 миллиард долларов
В Канаде у пациента обнаружили коронавирус
Войска США отработают ведение «войны будущего» у границ с Россией
В Украине рассказали о «демократичном» праздновании дня рождения Зеленского
В Южной Корее зафиксировали третий случай заражения коронавирусом
От берега Сахалина оторвало льдину с 600 рыбаками
В Гонконге из-за коронавируса временно закроют Disneyland
В Турции в результате землетрясения погиб 31 человек
Японские синоптики предрекли России бесснежные зимы и в будущем
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54
Американский генерал призвал США брать пример в военной сфере с России
Пентагон сообщил о гибели американского военного в Сирии
В Турции спустя почти сутки после землетрясения под завалами здания нашли двухлетнего ребенка
Госпитализированные в Москве туристы из Китая прибыли в столицу 25 января
Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского Хайнань
Из отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой
Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину
Новый Boeing 777X начал первый испытательный полет
В РПЦ объяснили позолоту на куполах храмов
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы