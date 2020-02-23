23 Февр. 2020 2020-02-23T20:29:31+03:00

В США заявили, что у разведки нет данных о «намерении» России помочь переизбранию Трампа Фото: REUTERS

В аппарате вице-президента сомневаются, что такие действия отвечали бы интересам Москвы

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Разведка Соединённых Штатов не располагает какими-либо доказательствами о якобы предпринимаемых мерах вмешательства в президентские выборы с целью обеспечить переизбрание Дональда Трампа на второй срок. Такое заявление сделал руководитель аппарата сотрудников вице-президента Соединенных Штатов Марк Шорт.

«Я считаю, что нет разведданных о попытках россиян помочь Трампу победить на выборах», - сказал он в эфире телеканала Fox News

По его словам, Вашингтон знает, что «власти зарубежных государств пытаются вмешиваться в американские выборы, чтобы спровоцировать хаос». «Они - не одна Россия - занимаются этим долгие годы», - добавил он.

Шорт также отметил бессмысленность постановки вопроса о том, что Москва может способствовать переизбранию Трампа, поскольку нынешняя администрация Соединенных Штатов «ввела против России больше санкций, чем вводила любая предыдущая администрация со времен Рональда Рейгана».

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на пять анонимных источников сообщила, что представители разведывательного сообщества Штатов предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы попытается вмешаться в президентскую кампанию в США в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU