Байден прокомментировал публикацию о «намерении» России помочь переизбранию Трампа

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:38:22+03:00

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Бывший вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден заявил, что не удивлен появлением публикации о якобы предпринимаемых мерах вмешательства в президентские выборы с целью обеспечить переизбрание Дональда Трампа президентом на второй срок.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на пять источников сообщила, что представители разведывательного сообщества США предупредили членов палаты представителей, что Москва якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года для помощи Трампу переизбраться на второй срок.

«Я вообще не удивлен (…) Я тесно взаимодействовал с разведывательным сообществом, когда был вице-президентом. Мы знали об этом тогда», - ответил Байден на соответствующий вопрос на встрече со зрителями в эфире CNN.

Он заявил, что в случае избрания Трампа готов поднять вопрос о вмешательстве при встрече с российским руководством и «принять меры экономического воздействия» на Россию.

Как рассказывал сайт kp.ru, в министерстве внутренней безопасности США уже ни раз говорили о «вмешательстве России» в президентские выборы, однако никаких доказательств предоставить так и не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU