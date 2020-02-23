В США оценили «экстремальную» силу «странного» российского калибра

23 Февр. 2020 2020-02-23T22:45:07+03:00

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Российский винтовочный боеприпас 12.7x55мм является «одним из самых странных» из находящихся в активном использовании, но обладает «экстремальной» останавливающей силой. Об этом рассказал обозреватель американского издания The National Interest Чарли Гао.

«Толстый, но короткий корпус оптимизирован для метания тяжелых пуль на малых скоростях, что сделало этот калибр полезным для различных специальных целей», – заявил американский обозреватель.

Чарли Гао отдельно выделил российский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого лучше всего подходят «странные» патроны 12.7x55мм. Он отметил, что оружие имеет «некоторые очень интересные эргономические особенности», которые отличают его от традиционных советских и российских конструкций.

Напомним, ранее эксперты издания Military Watch сравнили российский истребитель поколения 4++ Су-35 и американский F-15EX, которые участвуют в тендере на поставку Военно-воздушным силам Индии, и пришли к выводу, что у российского самолета больше шансов на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU