2020-02-24T00:41:10+03:00
Спорт

Малкин в матче НХЛ подрался с защитником «Вашингтона»

Досталось даже судье, оба хоккеиста наказаны двойным штрафом [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений МалкинРоссийский нападающий "Питтсбурга" Евгений МалкинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский форвард американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтона» устроил драку на льду.

Россиянин подрался с защитником команды соперников Бренденом Диллоном. Хоккеистов пытался разнять судья, но попало и ему: дебоширы нанесли несколько ударов арбитру. Момент потасовки опубликован на Youtube-канале SPORTSNET. Обоих игроков за неспортивное поведение наказали двойным штрафом (2+2).

Стоит отметить, что встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:3. Малкин тоже отметился в этой игре голевой передачей и шайбой, заброшенной в ворота соперника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, контракт российского нападающего с «Питтсбургом» рассчитан до 2022 года, Малкин за это время успеет заработать около 80 миллионов долларов.

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с защитником "Вашингтона" Бренденом Диллоном.судье тоже попало

ИСТОЧНИК KP.RU

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