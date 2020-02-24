Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес
Основатель компании Tesla, миллиардер Илон Маск уже несколько лет встречается с эпатажной канадской певицей Граймс, она же Клэр Элис Буше. Недавно стало известно, что 31-летняя артистка ждет от инженера ребенка.
Малыш еще не появился на свет, а молодая мама уже расписала важные аспекты его жизни. Так, например, ребенок сможет сам выбрать пол, когда вырастет - пока же Граймс собирается называть его "они". Также девушка хочет, чтобы малыш провел детство в лесу, а если точнее, то в доме у ее дедушки.
Такое решение Грэймс объясняет нюансами воспитания. Якобы близость к цивилизации может исполнить ребенка, а она хочет поддерживать в нем скромность, передает DayliMail со ссылкой на Face Magazine.
"Вероятно, мне придется периодически посылать они жить в лес к моему дедушке, чтобы они не слишком избаловались", - сказала певица. Стиль речи сохранен - напомним, что Элис Буше не собирается обращаться к ребенку местоимениями "он" или "она".
Граймс - довольно эпатажная личностьФото: EAST NEWS
Как ко всему этому относится сам Илон Маск пока неизвестно. Для 48-летнего бизнесмена этот ребенок станет уже шестым.
Сайт kp.ru писал, что роман миллиардера и певицы начался с шутки про искусственный интеллект. Маск вбил придуманное им словосочетание в поиск и обнаружил, что за несколько лет до этого шутливая фраза фигурировала в одной из песен Граймс.
ИСТОЧНИК KP.RU