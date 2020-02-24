Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:35:51+03:00

Также малыш сможет самостоятельно решить, кто он - мальчик или девочка

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Основатель компании Tesla, миллиардер Илон Маск уже несколько лет встречается с эпатажной канадской певицей Граймс, она же Клэр Элис Буше. Недавно стало известно, что 31-летняя артистка ждет от инженера ребенка.

Малыш еще не появился на свет, а молодая мама уже расписала важные аспекты его жизни. Так, например, ребенок сможет сам выбрать пол, когда вырастет - пока же Граймс собирается называть его "они". Также девушка хочет, чтобы малыш провел детство в лесу, а если точнее, то в доме у ее дедушки.

grimes Певица собирается обращаться к ребенку с местоимением "они"

Такое решение Грэймс объясняет нюансами воспитания. Якобы близость к цивилизации может исполнить ребенка, а она хочет поддерживать в нем скромность, передает DayliMail со ссылкой на Face Magazine.

"Вероятно, мне придется периодически посылать они жить в лес к моему дедушке, чтобы они не слишком избаловались", - сказала певица. Стиль речи сохранен - напомним, что Элис Буше не собирается обращаться к ребенку местоимениями "он" или "она".

Граймс - довольно эпатажная личностьФото: EAST NEWS

Как ко всему этому относится сам Илон Маск пока неизвестно. Для 48-летнего бизнесмена этот ребенок станет уже шестым.

Сайт kp.ru писал, что роман миллиардера и певицы начался с шутки про искусственный интеллект. Маск вбил придуманное им словосочетание в поиск и обнаружил, что за несколько лет до этого шутливая фраза фигурировала в одной из песен Граймс.

ИСТОЧНИК KP.RU