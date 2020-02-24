2020-02-24T19:19:44+03:00
Общество

В Москве студентка умерла, выпав из окна общежития

Накануне она поссорилась со своим молодым человеком
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
На севере Москвы погибла студентка, выпав из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени К.А. ТимирязеваНа севере Москвы погибла студентка, выпав из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени К.А. ТимирязеваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На севере Москвы погибла студентка, выпав из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева, расположенного на Лиственничной аллее. Её обнаружили на козырьке здания. Приехавшие медики не смогли спасти девушку, она скончалась.

20-летняя студентка училась на третьем курсе факультета туризма Московского института физкультуры.

Перед случившимся девушка находилась в комнате одна. СМИ также уточняют, что накануне она поссорилась со своим молодым человеком, полиция пока расследует детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о женщине, выпавшей из окна с двумя детьми в Бабушкинском районе Москвы. Тогда 36-летняя Людмила Соколова и её младшая дочка погибли на месте, выжил четырёхлетний сын. Погибшая оставила записку с просьбой не винить в случившемся никого, в особенности мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель, протаранивший толпу в Фолькмарзене, сделал это умышленно
В Москве студентка умерла, выпав из окна общежития
ВОЗ: Вспышка коронавируса имеет потенциал пандемии
Число пострадавших от наезда автобуса на толпу в Германии возросло до 30 человек
13 турецких военных погибли в Идлибе
Появились первые фото и видео из немецкого Фолькмарзена, где автобус въехал в толпу
ВОЗ: В Китае за две недели количество новых заражений коронавирусом упало на 80%
Военные Украины провели учебные стрельбы в Азовском море
В Италии шестой человек скончался от коронавируса
Автобус из Милана задержали в Лионе из-за подозрения на коронавирус
В Париже блокировали полицейский участок после того, как пришедший китайский турист плохо себя почувствовал
Лавров: Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу
В Офисе Зеленского сообщили, что курс Украины на членство в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии страны
КПП в Донбассе изменят график работы на "весенний"
В сети появилось видео захода американского эсминца в Чёрное море
Беременная девушка Илона Маска хочет отправить их ребенка жить в лес
Премьер Украины заявил, что ставки по ипотеке рассчитаны на наркоторговцев
Косачев назвал причину сложных отношений России и Украины
Корпорация Toyota возобновила работу всех четырех заводов в Китае
В китайском Ухане остаются 44 российских студента