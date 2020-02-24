В Москве студентка умерла, выпав из окна общежития

24 Февр. 2020 2020-02-24T19:19:44+03:00

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На севере Москвы погибла студентка, выпав из окна девятого этажа общежития аграрного университета имени К.А. Тимирязева, расположенного на Лиственничной аллее. Её обнаружили на козырьке здания. Приехавшие медики не смогли спасти девушку, она скончалась.

20-летняя студентка училась на третьем курсе факультета туризма Московского института физкультуры.

Перед случившимся девушка находилась в комнате одна. СМИ также уточняют, что накануне она поссорилась со своим молодым человеком, полиция пока расследует детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru сообщал о женщине, выпавшей из окна с двумя детьми в Бабушкинском районе Москвы. Тогда 36-летняя Людмила Соколова и её младшая дочка погибли на месте, выжил четырёхлетний сын. Погибшая оставила записку с просьбой не винить в случившемся никого, в особенности мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU