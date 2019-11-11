«Не вините мужа»: москвичка выпала из окна с двумя детьми

Рано утром в понедельник, 11 ноября, жители девятиэтажки в Бабушкинском районе Москвы стали свидетелями жутких событий. Молодая женщина выпала с 9 этажа вместе с двумя детьми. 36-летняя Людмила Соколова и ее младшая четырехлетняя дочка погибли на месте. Чудом выжил старший, шестилетний сын.

- Мальчик упал в кусты. Когда мы подошли, он шевелил ногами. Сразу вызвали скорую и его увезли, - рассказала «КП» соседка семьи Ольга Ветрова.

Чтобы попасть внутрь квартиры, где женщина жила с мужем и детьми, полицейским пришлось ломать дверь. Внутри нашли записку.

«Прошу никого не винить, особенно мужа», - написала на клочке бумаги женщина.

Погибшая мать двоих детей оставила записку.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Известно, что за несколько минут до трагедии женщина звонила в скорую. Но врачей на дом не вызывала, а только консультировалась о том, какие лекарства дать заболевшей простудой дочке.

По словам соседей, семья Соколовых была вполне благополучной.

- Они часто гуляли вместе с детьми. Людмила нигде не работала, занималась хозяйством. Муж сам семью обеспечивал, чем зарабатывал, не знаю, - продолжила рассказ Ольга Ветрова.