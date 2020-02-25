2020-02-25T07:28:58+03:00
Общество

Банки России готовы к переходу на электронные договоры

При желании клиент все еще сможет заказать документы в бумажном формате
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крупные российские банки готовы полностью перейти с бумажных договоров на электронные. В результате изменятся правила выдачи кредитов, открытия счетов, вкладов и выпуска карт.

Согласно данным Сбербанка, в прошлом году 95% бизнес-клиентов использовали электронный документооборот, но при этом кредитные договоры заключались в таком формате лишь в 20% случаев.

Отказ от бумаги поможет сократить время оформления займа с нескольких дней до трех минут. Деньги окажутся на счете клиента примерно через десять минут. Однако при необходимости гражданин все равно сможет выбрать физический формат, передает газета "Известия".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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