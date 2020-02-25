Банки России готовы к переходу на электронные договоры

25 Февр. 2020 2020-02-25T07:28:58+03:00

При желании клиент все еще сможет заказать документы в бумажном формате

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Крупные российские банки готовы полностью перейти с бумажных договоров на электронные. В результате изменятся правила выдачи кредитов, открытия счетов, вкладов и выпуска карт.

Согласно данным Сбербанка, в прошлом году 95% бизнес-клиентов использовали электронный документооборот, но при этом кредитные договоры заключались в таком формате лишь в 20% случаев.

Отказ от бумаги поможет сократить время оформления займа с нескольких дней до трех минут. Деньги окажутся на счете клиента примерно через десять минут. Однако при необходимости гражданин все равно сможет выбрать физический формат, передает газета "Известия".

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ИСТОЧНИК KP.RU