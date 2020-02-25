2020-02-25T08:56:13+03:00
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на авиабилеты для абитуриентов

Льготы могут коснуться также проезда на поездах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Абитуриенты не относятся к школьникам и студентамАбитуриенты не относятся к школьникам и студентамФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Депутат Государственной думы Василий Власов предложил предоставить абитуриентом скидку в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты. Письмо с подробностями соответствующей инициативы было направлено на имя министра транспорта России Евгения Дитриха.

Парламентарий считает, что для молодых людей, желающих получить высшее образование в другом регионе, расходы на транспорт могут стать серьезным препятствием, поскольку, порой, речь может идти о достаточно большой сумме.

В настоящий момент у нас в стране действуют льготы на приобретение билетов школьниками и студентами. Сайт kp.ru писал, что, например, летом подростки могли ездить на поездах за полцены. Но абитуриенты не относятся ни к одной из этих категорий.

"Со своей стороны, считаю необходимым внедрить меры государственной поддержки в форме предоставления 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения", — цитирует RT текст обращения.

В пресс-службе Минтранса пообещали рассмотреть предложение Власова, как только оно поступит в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Госдуме предложили ввести скидку на авиабилеты для абитуриентов
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