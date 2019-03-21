2019-03-21T14:45:27+03:00
Экономика

Школярам - за полцены: «РЖД» утвердило летние скидки на проезд в поездах

Российским детям и подросткам билеты на поезда дальнего следования обойдутся в 50% от стоимости
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Продажа льготных летних билетов уже началасьПродажа льготных летних билетов уже началасьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские дети и подростки смогут ездить на поездах дальнего следования за 50% от стоимости билета. Речь идет о ребятах в возрасте от 10 до 17 лет. Такие скидки утвердило ОАО «РЖД», сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК), входящей в РЖД.

Скидка действует с 1 июня по 31 августа 2019 года и предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса за исключением скоростных и высокоскоростных поездов. В купейных вагонах она, увы, не действует. В транзитных поездах или принадлежащих иностранным перевозчикам, льгота предоставляется только по территории РФ.

Продажа льготных летних билетов уже началась. Но детские скидки действуют не только летом

- 50-процентная льгота для пассажиров в возрасте от 10 до 17 лет предоставляется на постоянной основе круглый год, за исключением летнего периода - на это время она каждый утверждаются ежегодно, - пояснили в ФПК. - Нынешние скидки аналогичны тем, что были в прошлом году.

Кроме того, уточнили в пассажирском подразделении, на железной дороге круглый год действуют 25-процентные скидки для студентов дневных отделений вузов — нужно только зарегистрироваться в приложении РЖД-бонус и предоставить справку из вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Норвегии открылся самый большой в мире подводный ресторан
Британский сайт с петицией об отмене Brexit "сломался" из-за наплыва пользователей
Европарламент: Brexit после 23 мая невозможен
За дискриминацию инвалидов введут штрафы до 100 тысяч рублей
Лондон запустит спецплан на случай Brexit без сделки
В конце апреля премьер Японии намерен посетить США
В Москву приехал один из помощников Ким Чен Ына
Китай объявил о начале строительства первой национальной плавучей АЭС
Жители Нурсултана продолжать называть себя астанчанами
В Госдуме оценили заявление МИД Венгрии о потерях из-за антироссийских санкций
Назарбаев не советовался с Путиным перед отставкой, отметили в Кремле
Песков назвал основные критерии отбора врио губернаторов регионов
Защита Арашукова обжаловала его отстранение от должности сенатора
Губернатор Мурманской области попросила президента о досрочной отставке
Мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Завершился Чемпионат России по гонкам на собачьих упряжках
В Китае ученые клонировали гениальную собаку-детектива