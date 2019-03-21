Школярам - за полцены: «РЖД» утвердило летние скидки на проезд в поездах

Российские дети и подростки смогут ездить на поездах дальнего следования за 50% от стоимости билета. Речь идет о ребятах в возрасте от 10 до 17 лет. Такие скидки утвердило ОАО «РЖД», сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК), входящей в РЖД.

Скидка действует с 1 июня по 31 августа 2019 года и предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса за исключением скоростных и высокоскоростных поездов. В купейных вагонах она, увы, не действует. В транзитных поездах или принадлежащих иностранным перевозчикам, льгота предоставляется только по территории РФ.

Продажа льготных летних билетов уже началась. Но детские скидки действуют не только летом

- 50-процентная льгота для пассажиров в возрасте от 10 до 17 лет предоставляется на постоянной основе круглый год, за исключением летнего периода - на это время она каждый утверждаются ежегодно, - пояснили в ФПК. - Нынешние скидки аналогичны тем, что были в прошлом году.

Кроме того, уточнили в пассажирском подразделении, на железной дороге круглый год действуют 25-процентные скидки для студентов дневных отделений вузов — нужно только зарегистрироваться в приложении РЖД-бонус и предоставить справку из вуза.