2020-02-25T09:30:29+03:00
Экономика

Самые богатые люди мира за день потеряли 139 млрд долларов

Это самые масштабные потери богачей с октября 2016 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Самые богатые люди мира за день потеряли 139 млрд долларовСамые богатые люди мира за день потеряли 139 млрд долларовФото: Дарья ПУТЕЙКО
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В понедельник, 24 февраля, суммарное состояние 500 богатейших людей мира сократилось примерно на 139 млрд долларов. Причиной стало значительное снижение индексов на фондовых торгах в США и других странах.

Как сообщает Bloomberg, это самые крупные потери богачей с октября 2016 года. Больше всего потеряли генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос. Каждый лишился по 4,8 млрд долларов. Однако Безос остается самым богатым человеком в мире, а Арно занимает третье место.

Около 4 млрд долларов потерял владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортеги. Состояния главы компании Facebook Марка Цукерберга и одного из основателей компании Google Ларри Пейджа сократились на 3,48 млрд и на 2,7 млрд долларов, соответственно.

Отметим, что в прошлом году число самых богатых людей в мире увеличилось на 10%. Общая стоимость их состояний достигла 26,6 трлн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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