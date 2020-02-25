Путин заявил, что постоянно держит подчиненных "под напряжением"

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:56:59+03:00

Нужно, чтобы людей "потряхивало", иначе они начнут расслабляться, пояснил президент

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Президент России Владимир Путин заявил, что старается постоянно держать подчиненных "под административным давлением" и критиковать их для улучшения качества работы.

По словам главы государства, людей должно немного "потряхивать". Лишь тогда они чувствуют свою ответственность и не расслабляются.

"Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их всех под напряжением - тех, кто выполняет эти задачи [по реализации нацпроектов]", - признался Владимир Путин в интервью ТАСС.

Ранее сайт kp.ru публиковал интересные вырезки из беседы. Глава государства назвал основные задачи национальных проектов, рассказал о спорах с министрами из-за федерального бюджета и реализации крупных инфраструктурных проектов, вроде строительства моста на острове Русский и кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга.

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 3. О реализации нацпроектов."Мне нужно не ура . Мне нужно, чтоб страна развивалась" Третий выпуск интервью "20 вопросов Владимиру Путину"

ИСТОЧНИК KP.RU