2020-02-25T12:52:27+03:00
В мире

«Обвиняют с маниакальным упорством»: Песков о заявлениях США про «российское вмешательство» в выборы

Пресс-секретарь президента назвал обвинения голословными
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле ответили на обвинения России в попытках повлиять на выборы в США. Напомним, осенью 2020 года в Америке будут выбирать президента. И хотя то избирательного процесса еще полгода, американцы уже уверены, что некие силы из России будут делать попытки повлиять на результаты голосования.

Причем в Белом доме не смогли определиться, это "российское вмешательство" будет за Трампа или против. Демократы считают, опасаются угрозы извне, которая поможет действующему лидеру страны остаться на посту. Советник американского президента по нацбезопасности сообщил, что России не выгодно переизбрание Трампа и никаких фактов, подтверждающих вмешательство других стран на выборы США, у него нет.

- С маниакальным упорством появляются новые и новые голословные, ни на чем не основывающиеся обвинения России в некоем вмешательстве. Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет,- приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран и того же требует по отношению к себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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