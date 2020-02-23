2020-02-23T07:17:06+03:00
В мире

Советник Трампа по нацбезопасности прокомментировал данные о "российском вмешательстве" в выборы США

Роберт О'Брайен считает, что россиянам нет смысла желать переизбрания Трампа президентом
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США вновь оценили риски "российского вмешательства" в выборыВ США вновь оценили риски "российского вмешательства" в выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен опроверг данные о якобы "российском вмешательстве" в выборы президента Америки. Ранее ряд СМИ публиковали материалы о том, что попытки оказать влияние на результаты голосования в США предприняты со стороны России. При этом, некие силы из России желают таким образом переизбрания Дональда Трампа главой американского государства.

Советник преидента США по нацбезопасности отметил, что обладает "широким доступом к разведывательным сведениям", но никакой информации о "российском вмешательстве" у него нет. Об этом он сообщил телекомпании ABC.

- Я не видел разведданных о том, что Россия предпринимает что-либо в попытке добиться переизбрания Трампа,- сказал Роберт О'Брайен.

По его мнению, у России нет причин желать того, что Трамп останется на еще один срок.

- Зачем россиянам президент, который увеличил расходы остальных стран НАТО на $400 млрд на период до 2024 года, который израсходовал $2,2 трлн на модернизацию наших вооруженных сил, находившихся в плачевном состоянии боеготовности из-за секвестра предыдущей администрации.

Однако, сам американский президент ранее заявлял, что верит в "российское вмешательство" в американскую избирательную систему и уверен, что такие попытки будут предприняты осенью 2020 года, когда американцы будут избирать главу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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