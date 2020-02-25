2020-02-25T13:28:12+03:00
Общество

ВЦИОМ: Больше 60 процентов россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции

По данным социологов знают о проведении всероссийского голосования почти 80 процентов опрошенных
Юлия САЛЬНИКОВА
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Больше 90 процентов опрошенных россиян считают признают важными изменения, которые предложены рабочей группой Фото:ГосдумаБольше 90 процентов опрошенных россиян считают признают важными изменения, которые предложены рабочей группой Фото:Госдума
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Социологи выяснили, какой процент россиян готов будет поучаствовать в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Напомним, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин подтвердил, что главный документ страны не подлежит переписыванию, но допустил, что в Конституции могут появиться новые пункты.

Вскоре по его поручению была создана рабочая группа, в которую вошли законодатели, ученые, общественники. Собранные ими предложения направят на рассмотрению в Госдуму. Главный этап процесса- общенародное голосование по поправкам в Конституцию.

Как выяснили специалисты ВЦИОМ, о голосовании знают 79 процентов россиян. Из них больше половины, 66 процентов, заявили о возможном участии в голосовании, точно пойдут на участки в назначенный день - 41 процент опрошенных.

- Россияне декларируют высокий уровень поддержки (свыше 90%) по отношению к таким предложениям, как: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), -сказано в сообщении ВЦИОМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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