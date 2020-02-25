2020-02-25T13:42:09+03:00
Происшествия

Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира

Лайнер направлялся из Тегерана в Стамбул [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажираСамолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажираФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус нового типа у одного из пассажиров.

Как сообщил телеканал Haberturk, на борту находятся 132 человека, медики измеряют температуру пассажиров, а также другие показатели состояния их здоровья.

Напомним, накануне Турция сообщила о закрытии границы с Ираном, где за сутки число погибших от коронавируса нового типа увеличилась больше, чем вдвое. По последним данным число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 18 с летальным исходом.

Турецкие власти приняли такие меры приняты на фоне притока иранских туристов в турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз. Вслед за Анкарой решение закрыть границу с Ираном принял Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП.

Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россияне не пострадали в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в Германии
«Он был выдающимся военачальником»: Путин принес соболезнования родным маршала Язова
Рейтинг "аварийных" регионов России: больше всего ДТП в Туве
АТОР: прекращены продажи туров в Китай, остальные направления открыты
Власти Турции запретили ввоз в страну электронных сигарет и их компонентов
Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира
Военный историк рассказал о вкладе Язова в развитие вооруженных сил
На Украине предложили "вычистить" библиотеки от книг времен СССР
ВЦИОМ: Больше 60 процентов россиян планируют участвовать в голосовании по Конституции
Лавров призвал выработать меры по предотвращению силового противостояния в космосе
Песков: работа по сделке ОПЕК+ продолжается, решений не принято
Бизнесмена из Камеруна обмотали пленкой в самолете из-за поддельной визы
Более тысячи человек изолировали на Канарах в отеле, где у постояльца обнаружили коронавирус