25 Февр. 2020 2020-02-25T13:42:09+03:00

Самолет экстренно сел в Анкаре из-за подозрения на коронавирус у пассажира Фото: Иван ВИСЛОВ

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Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус нового типа у одного из пассажиров.

Как сообщил телеканал Haberturk, на борту находятся 132 человека, медики измеряют температуру пассажиров, а также другие показатели состояния их здоровья.

Напомним, накануне Турция сообщила о закрытии границы с Ираном, где за сутки число погибших от коронавируса нового типа увеличилась больше, чем вдвое. По последним данным число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 18 с летальным исходом.

Турецкие власти приняли такие меры приняты на фоне притока иранских туристов в турецкую провинцию Ван в преддверии праздника Навруз. Вслед за Анкарой решение закрыть границу с Ираном принял Афганистан, а Ирак решил закрыть один из КПП.

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ИСТОЧНИК KP.RU