АТОР: прекращены продажи туров в Китай, остальные направления открыты

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:53:48+03:00

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал о том, что граждане продолжают покупать туры за границу, несмотря на распространение коронавируса.

Продажи открыты во всех направлениях, кроме Китая, который стал эпицентром нового опасного заболевания.

"С момента начала эпидемии прекращены продажи туров только в Китай. По остальным странам рекомендаций и запретов нет. Поэтому авиация по направлениям есть как в обычном режиме", - сказал глава АТОР.

По его словам, в случае с отдельными странами даже наблюдается позитивная динамика продаж. Идет активная стадия раннего бронирования, и на предстоящий летний сезон общий процент роста составляет 10-15%.

Что касается Италии, где недавно ввели режим чрезвычайного положения из-за вспышки инфекционного заболевания, то туда россияне тоже летают.

"Никаких ограничений нет. Мы всегда руководствуемся именно оценкой Роспотребнадзора, Ростуризма и в каких-то ситуациях министерства иностранных дел. Запретов на поездки в другие страны, кроме Китая, вернее рекомендаций, нет", - пояснил Дмитрий Горин.

Он добавил, что сейчас в Италии относительно низкий сезон, поскольку большинство предпочитает посещать эту страну летом, но все объекты показа работают в обычном режиме.

"Единственные ограничения, которые были, это прекращение спектаклей в Милане в оперном театре La Scala, а также сокращение количества дней карнавала, который фактически завершился", - сообщил вице-президент ассоциации.

Он подчеркнул, что если вы вдруг приобрели невозвратные билеты, то аннуляция поездки возможна только с выплатой штрафа по фактически понесенным расходам туроператора или по правилам тарифа.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU