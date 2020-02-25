2020-02-25T07:56:28+03:00
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Китайский коронавирус, последние новости на 25 февраля 2020: Италия за два дня вышла на третье место в мире по числу зараженных

Собрали последние новости про китайский коронавирус на 25 февраля 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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из-за вируса отменен знаменитый Венецианский карнавал.из-за вируса отменен знаменитый Венецианский карнавал.Фото: REUTERS
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Китайский коронавирус продолжает распространяться по планете. И в некоторых местах делает это с огромной скоростью. Всего же, по последним данным, вирус обнаружен у 80 тысяч человек. Не могли пережить болезнь больше 2700 человек. При этом вылечилось в десять раз больше.

Сложнее всего сейчас дела обстоят в Италии, куда вирус пришел всего пару дней назад. Однако страна оказалась не готова к такой напасти. За эти выходные в больницы со страшным диагнозом слегли больше 230 человек. Семь итальянцев не смогли побороть новую болезнь и умерли. Как вирус попал в страну не ясно. Но он отвоевывает город за городом наступая с севера на юг страны.

Страх охватил все государство. Люди сметают с прилавков продукты в надежде пересидеть эпидемию. Перенесены матчи футбольного чемпионата, отменен знаменитый Венецианский карнавал и занятия в школах и университетах.

Тем временем в России продолжается карантин пассажиров лайнера "Diamond Princes", которые были доставлены на родину на выходных. По словам главврача инфекционной больницы Татарстана, куда людей доставили для наблюдения медиков, состояние всех - удовлетворительное. Температура - в норме.

Накануне была проведена пресс-конференция на которой посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй опроверг ряд мифов о китайском коронавирусе. С его слов вирус не искусственный.

- Возможно, этот вирус, как «птичий грипп», передался от диких животных человеку. Ваши учёные тоже доказывают, что это новый тип вируса, - сообщил посол.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Он же добавил, что найдены лекарства, которые эффективно справляются с болезнью. Таких препаратов два. Первое используют для лечения с малярией. Это фосфат хлорохина. Второе - арбидол.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU

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