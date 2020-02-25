«Он был выдающимся военачальником»: Путин принес соболезнования родным маршала Язова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Язова, который умер после продолжительной болезни во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.
«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа» - говорится в телеграмме на сайте Кремля
В своем обращении Путин отметил стойкость маршала, который прошёл испытания Великой Отечественной войны, а после укреплял обороноспособность и национальную безопасность России. Глава государства отметил и верность Язова Присяге и офицерскому долгу, его «высокие профессиональные и личные качества», которые «снискали ему бесспорный авторитет и уважение».
«Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах», - заключил российский лидер.
ИСТОЧНИК KP.RU