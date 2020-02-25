2020-02-25T13:56:31+03:00
Общество

«Он был выдающимся военачальником»: Путин принес соболезнования родным маршала Язова

Российский лидер отметил, что Дмитрий Язов был верным присяге и офицерскому долгу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Язов. Фото ТАСС/ Юрий МашковДмитрий Язов. Фото ТАСС/ Юрий Машков
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала СССР Язова, который умер после продолжительной болезни во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

«Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа» - говорится в телеграмме на сайте Кремля

В своем обращении Путин отметил стойкость маршала, который прошёл испытания Великой Отечественной войны, а после укреплял обороноспособность и национальную безопасность России. Глава государства отметил и верность Язова Присяге и офицерскому долгу, его «высокие профессиональные и личные качества», которые «снискали ему бесспорный авторитет и уважение».

«Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах», - заключил российский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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