Умер Дмитрий Язов - последний маршал Советского Союза

Во вторник, 25 февраля, умер Дмитрий Язов. О том, что маршала Советского Союза не стало сообщили в пресс-службе министерства обороны России. Бывшему министру обороны СССР было 95 лет.

"25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", - цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

Дмитрий Язов ушел на фронт добровольцем в возрасте 17 лет, приписав себе год, а летом 1942 года ему присвоили звание лейтенанта и назначили командиром стрелкового взвода. Уроженец Омской губернии участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки нацистских войск. Он получил несколько ранений, а 1945 году удостоился ордена Красного знамени, но даже после капитуляции фашистской Германии остался в армии.

Во время Карибского кризиса именно Дмитрию Тимофеевичу доверили важную миссию - перебросить на Кубу мотострелковый полк. По возвращению на родину Язов стал командовать дальневосточным военным округом, а в 1987-й его назначали министром обороны Советского Союза.

28 апреля 1990 года Михаил Горбачев присвоил военачальнику звание Маршала СССР. Он стал последним человеком в истории этого государства, кто удостоился такой чести.

Также Дмитрий Язов провел несколько лет под арестом за участие в заговоре. Его поместили под стражу в августе 1991 года и освободили в январе 1993-го. Через год экс-глава ведомства официально оставил военную службу и начал работать военным консультантом в организациях при Минобороны России. Все остальное время он принимал активное участие в общественной работе и писал книги.

Сайт kp.ru неоднократно беседовал с этим выдающимся человеком. Одно из последних интервью было опубликовано в ноябре прошлого года, когда Дмитрий Тимофеевич праздновал юбилей.