2020-02-25T14:14:11+03:00
В мире

Россияне не пострадали в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в Германии

Всего травмы получили 52 человека, в основном немцы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Во время карнавала ранены 18 детейВо время карнавала ранены 18 детейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиян среди пострадавших на немецком карнавале в городе Фолькмарзен нет. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве России в Германии.

Утром 24 февраля автомобиль "Фольксваген" врезался в толпу людей на карнавале. Пострадали 52 человека по последним данным. Среди них есть те, у кого серьезные травмы. В списке пострадавших 18 детей.

В полиции подозревают, что эо происшествие не было просто случайностью. Задержан водитель машины, а также еще один человек, которого подозревают в помощи исполнителю. Тест на алкоголь показал, что мужчина за рулем не был пьян, результата проверки на наркотики еще нет. Допросить его пока не представляется возможным - он пострадал в ДТП.

В прокуратуре обратились к организаторам карнавалов с требованием пересмотреть меры безопасности, сообщает Reuters.

Меньше недели назад в еще одном немецком городе, Ханау, мужчина открыл стрельбу в баре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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