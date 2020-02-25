Средняя зарплата в российских банках превысила 108 тысяч рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:45:24+03:00

Средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков по итогам 2019 года превышают 108 тысяч рублей, в пять раз опередив инфляцию. Фото: Shutterstock

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Средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков по итогам 2019 года превышают 108 тысяч рублей, в пять раз опередив инфляцию.

Как отмечают аналитики, быстрой положительной динамики при увеличении зарплат удалось достичь благодаря оптимизации отделений банков и замене традиционных сотрудников на более дорогостоящих IT-специалистов.

На первом месте среди самых высоких зарплат, увеличенной почти на 26%, оплата труда в 164 тысячи рублей в месяц. Средняя заработная плата в банковской сфере составляет чуть больше 104 тысяч рублей. Что касается самой наименьшей из всех средних денежных выплат - чуть больше 70 тысяч рублей, сообщает Коммерсантъ.

Примечательно, что в 2020 году ожидается рост зарплат в разных сферах, однако работать при этом россиянам придется больше.

ИСТОЧНИК KP.RU