2020-02-25T15:45:24+03:00
Экономика

Средняя зарплата в российских банках превысила 108 тысяч рублей

Доход сотрудников вырос на 15%
Юлия Кекова
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Средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков по итогам 2019 года превышают 108 тысяч рублей, в пять раз опередив инфляцию.Средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков по итогам 2019 года превышают 108 тысяч рублей, в пять раз опередив инфляцию.Фото: Shutterstock
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Средние зарплаты сотрудников крупнейших российских банков по итогам 2019 года превышают 108 тысяч рублей, в пять раз опередив инфляцию.

Как отмечают аналитики, быстрой положительной динамики при увеличении зарплат удалось достичь благодаря оптимизации отделений банков и замене традиционных сотрудников на более дорогостоящих IT-специалистов.

На первом месте среди самых высоких зарплат, увеличенной почти на 26%, оплата труда в 164 тысячи рублей в месяц. Средняя заработная плата в банковской сфере составляет чуть больше 104 тысяч рублей. Что касается самой наименьшей из всех средних денежных выплат - чуть больше 70 тысяч рублей, сообщает Коммерсантъ.

Примечательно, что в 2020 году ожидается рост зарплат в разных сферах, однако работать при этом россиянам придется больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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