2020-01-15T01:19:46+03:00
Экономика

Зарплаты в 2020-м вырастут, но работать придется больше

Большинство россиян рассчитывают на прибавку к жалованью. Обоснованны ли их ожидания - разбираемся с экспертами
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Фото: Анастасия ОСИПОВА
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БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что реальные зарплаты в стране вырастут на 2,3% в 2020 году. Эти слова - мед в уши всем, кто ждет прибавки в новом году. А таких больше половины. 60% работников рассчитывают на большую получку, по данным исследования портала Авито.ру.

- Ожидания вполне оправданны, - прокомментировал данные для «КП» научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. - В номинальном выражении средние зарплаты по стране росли и в кризисные годы, а начиная с 2016 года увеличивались и реальные, то есть с поправкой на инфляцию. Экономика пусть и понемногу, но растет, увеличиваются доходы государства и компаний, следовательно, можно ожидать, что в наступившем году у ряда работников будет рост зарплаты.

То, что сотрудники хотят прибавки, это понятно. Но готовы ли владельцы и директоры удовлетворять народные «хотелки» - еще вопрос. Зачем платить больше работягам, если можно повысить оклад себе, любимым, и ближайшему окружению.

- Теоретически такое возможно, но на практике мы видим рост доходов не только у владельцев заводов и пароходов, - отвечает Виктор Ляшок. - По данным Росстата, у низкооплачиваемых работников в последние годы доходы в процентном отношении растут активнее, чем у тех, кто получает высокие зарплаты.

ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГОДНИХ ЖЕЛАНИЙ

Впрочем, в словах чиновника и ученого все больше о «средней температуре по больнице». В этой статистике и повышения по службе, и переход на другое место работы. Но если углубиться в тему, окажется, что в реальности все тоже говорит в пользу надбавок. Даже если человек остается работать там же в той же должности.

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter накануне Нового года опросили работодателей и выяснили, что примерно 80% из них намерены в 2020-м увеличить зарплату своим сотрудникам. Причем некоторые собираются это сделать уже в первом полугодии, а кое-кто - так прямо в январе. Еще один профильный портал Работа.ру прогнозирует рост зарплат в среднем на 7 - 9%. А в IT-сфере - и вовсе на 10 - 12%.

Безликие цифры статистики «Комсомолка» подтвердила живыми примерами.

- Мы планируем повысить зарплату самым малооплачиваемым сотрудникам, чтобы не оставалось уже тех, кто получает меньше 40 тысяч в месяц, - сказал «КП» директор группы компаний «Сириус», производящей спецодежду, Юрий Савелов. - Для этого потребуется увеличить фонд заработной платы на 3%.

Конечно, источник такого повышения - не только человеколюбие, но и экономические показатели.

- Если будет рост производства, то будет чем обеспечивать и рост зарплаты, - говорит Виктор Ляшок. - По данным Минэкономразвития, рост производства в 2020-м составит как минимум 1,5%. Следовательно, на таком же уровне возможен и рост реальной зарплаты без того, чтобы это дало толчок к инфляции.

ЗА СЧЕТ ТРУДЯЩИХСЯ

Наученный горьким опытом, наш человек везде видит подлянку. Не получится ли так, что зарплату чуть-чуть приподнимут, зато дополнительными обязанностями завалят? От такого, к сожалению, никто не застрахован.

- Увеличивать рабочее время у нас уже некуда, многие предприятия и организации и так по 10 часов в день работают. Но там, где есть возможность заставить работника трудиться еще дольше, начальство, конечно, воспользуется такой возможностью, - считает директор Института проблем глобализации, экономический обозреватель Радио «КП» Михаил Делягин.

Он уверен, что на повышение зарплат руководство толкает не только худо-бедно встающая с колен экономика, но и сама ситуация на рынке труда.

- У нас отчаянный дефицит не то что квалифицированных, даже просто способных к обучению кадров. Молодые люди приходят с завышенными финансовыми ожиданиями и уверенностью, что они все знают и умеют. Это одно из «достижений» наших либералов в образовании. Да и даже таких новобранцев не хватает - «спасибо» демографической яме, - говорит Делягин. - Чтобы удержать стоящие кадры, начальству придется раскошелиться. Так что особенно успешным этот год может оказаться для тех, кто умеет не только работать и впитывать новые знания, но и торговаться, и с выгодой менять свое рабочее место в соответствии с конъюнктурой.

ЛОВКОСТЬ РУК

«Комсомолка» выяснила, как некоторые руководители добиваются повышения зарплаты, не повышая ее ни на копейку.

- Вот получал человек, например, 30 тысяч в месяц, - пояснил Виктор Ляшок. - А потом его ставку увеличили в два раза, а его самого оформили на полставки. У него ничего не изменилось: он работает столько же, сколько и прежде, и столько же получает. Но в отчетах для Росстата учитывается размер полной ставки, и получилось, что на этом рабочем месте зарплата выросла в 2 раза. К таким хитростям прибегают некоторые руководители бюджетных предприятий, это было в ходу, например, когда исполняли майские указы президента о повышении зарплат в бюджетной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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