2020-02-25T16:40:28+03:00
Политика

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Премьер-министр заявил, что выполнение этих задач позволит получить «широкий эффект»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мишустин назвал ключевые задачи правительстваМишустин назвал ключевые задачи правительстваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики являются приоритетными задачами правительства. Такое заявление премьер-министр России Михаил Мишустин сделал в ходе совещания в Кургане.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста», — сказал глава правительства.

По его словам, выполнение этих задач позволит получить «широкий эффект» и по таким направлениям, как социальная сфера, образование, наука, инновации, «ну и конечно, бизнес».

Напомним, ранее Мишустин сообщил о выделении регионам с проблемной экономикой по 5 млрд рублей. Правительству он поручил составить программы развития субъектов, нуждающихся в помощи.

При этом, уточнил, что план необходимо скоординировать с Министерством финансов страны, а Минэкономразвития проследит, чтобы они были предельно реалистичными и состояли из конкретных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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