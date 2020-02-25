Мишустин назвал ключевые задачи правительства

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:40:28+03:00

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Повышение доходов граждан и увеличение темпов роста экономики являются приоритетными задачами правительства. Такое заявление премьер-министр России Михаил Мишустин сделал в ходе совещания в Кургане.

«Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста», — сказал глава правительства.

По его словам, выполнение этих задач позволит получить «широкий эффект» и по таким направлениям, как социальная сфера, образование, наука, инновации, «ну и конечно, бизнес».

Напомним, ранее Мишустин сообщил о выделении регионам с проблемной экономикой по 5 млрд рублей. Правительству он поручил составить программы развития субъектов, нуждающихся в помощи.

При этом, уточнил, что план необходимо скоординировать с Министерством финансов страны, а Минэкономразвития проследит, чтобы они были предельно реалистичными и состояли из конкретных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU