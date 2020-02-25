В ВОЗ обнаружили очаги распространения коронавируса, не связанные с Китаем

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:56:53+03:00

В ряде случаев не удалось вычислить "нулевого пациента" - того, кто завез коронавирус в страну или город

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В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) подтвердили, что в мире есть очаги заражения коронавирусом, не связанные с Китаем. Точнее, эту связь не удалось никак доказать, поскольку не обнаружен "нулевой пациент". Так называют человека, который первым завез коронавирус в страну, регион, город. Изначально, это были в основном жители Китая, где и началась эпидения, а также те, кто побывал в Китае. Но с распространением заболевания шансы заразиться увеличились и за пределами КНР.

Например, власти Италии до сих пор не могут понять, откуда началось распространение коронавируса. Изначально заражен был только север, теперь власти подтвердили - коронавирус подтвержден и в южной части страны.

Невозможность установить связь очага инфекции с Китаем вызывает обеспокоенность в ВОЗ:

- Если источником заражения послужил человек, у которого не выявили заболевание, то нужно выяснить, почему коронавирус не удалось обнаружить,- приводит слова представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера ТАСС.

В ВОЗ допускают, что тот самый "нулевой пациент" перенес заболевание в легкой форме, а зараженные им люди получили осложнения. Но тогда, почему так произошло, тоже не понятно - в организации признают, что коронавирус еще очень плохо изучен.

ИСТОЧНИК KP.RU