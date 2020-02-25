2020-02-25T19:57:28+03:00
В мире

Украинские депутаты предлагают разрешить выступления в Раде на русском языке

Ранее депутаты Украины запретили обучение в школах на русском языке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутаты Украины просят разрешить им выступать в парламенте на русскомДепутаты Украины просят разрешить им выступать в парламенте на русскомФото: REUTERS
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Депутаты Верховной рады готовы запретить детям учиться в школе на русском языке, но при этом не готовы сами переходить на общение на украинский. На рассмотрение парламента поступил законопроект, подготовленный депутатами двух партий. Один из авторов документа - представитель президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

- В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины,- сказано в тексте законопроекта.

Депутатам хотят разрешить выступать на русском и других языках национальных меньшинств. Такое право есть у украинцев в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

В январе 2020 года в Верховной раде приняли закон о среднем образовании на государственном языке. Ранее в Украине позакрывали школы, где вели преподавание на русском. Теперь долю обучения на "языке национальных меньшинств" сократили до 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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