2020-01-16T20:04:43+03:00
Политика

Рада приняла закон о среднем образовании на госязыке

Документ устанавливает не менее 80% годового обучения на украинском языке
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рада приняла закон о среднем образовании на госязыкеРада приняла закон о среднем образовании на госязыкеФото: REUTERS
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Верховная рада приняла законопроект «О полном общем среднем образовании», который постепенно будет сокращать преподавание на языках национальных меньшинств и устанавливать нормативные объёмы обучения на госязыке. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Документ поддержали 327 депутатов при необходимом количестве в 226 парламентариев.

Законопроект устанавливает не менее 80% годового обучения по программам среднего образования на государственном языке для представителей нацменьшинств, языки которых не являются официальными в Евросоюзе.

В случае, если язык является официальным в ЕС, обучение на госязыке при базовом среднем образовании займёт не менее 20% в год с повышением до 60% учебного времени.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Венгрия заявила о планах блокировать вступление Украины в НАТО из-за закона об образовании на госязыке, а венгерский парламент обратился к России с предложением объединить усилия для защиты прав языковых меньшинств в незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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