В Италии от коронавируса погибли уже 10 человек
Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось с 7 до 10, а инфицированных уже не 280, а 322. Распространению заболевания в Италии способствовало то, что врачи в Кодоньо не соблюдали регламент и не изолировали пациента-носителя вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны. Одним из первых пациентов с коронавирусом стал 38-летний мужчина, он заразил свою беременную жену и других пациентов больницы.
Чтобы остановить распространение вируса, власти Италии ввели 10 "красных зон".
- Меры в «красных зонах» включают запрет на въезд и выезд населения из зоны, закрытие железнодорожных станций и остановку общественного транспорта, такого как автобусы,- сообщает CNN.
Ситуация в Италии несмотря на принятые меры вызывает опасения в других странах Европы. Рассматривается возможность отмены въезда по Шенгенскому соглашению. Впервые коронавирус 25 февраля подтвержден в Швейцарии, а также в Румынии. В последней власти подтвердили - зараженный три недели назад вернулся из Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU