В Италии от коронавируса погибли уже 10 человек

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:46:44+03:00

В Италии за несколько дней число заболевших перевалило за три сотни Фото: REUTERS

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Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось с 7 до 10, а инфицированных уже не 280, а 322. Распространению заболевания в Италии способствовало то, что врачи в Кодоньо не соблюдали регламент и не изолировали пациента-носителя вируса. Об этом сообщил премьер-министр страны. Одним из первых пациентов с коронавирусом стал 38-летний мужчина, он заразил свою беременную жену и других пациентов больницы.

Чтобы остановить распространение вируса, власти Италии ввели 10 "красных зон".

- Меры в «красных зонах» включают запрет на въезд и выезд населения из зоны, закрытие железнодорожных станций и остановку общественного транспорта, такого как автобусы,- сообщает CNN.

Ситуация в Италии несмотря на принятые меры вызывает опасения в других странах Европы. Рассматривается возможность отмены въезда по Шенгенскому соглашению. Впервые коронавирус 25 февраля подтвержден в Швейцарии, а также в Румынии. В последней власти подтвердили - зараженный три недели назад вернулся из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU