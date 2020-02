Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли в американском чарте

25-летний музыкант Джастин Бибер стал самым молодым исполнителем, чьи семь альбомов заняли первое место в американских хит-парадах, сообщает The Guardian.

59 лет назад этот рекорд установил Элвис Пресли. В 1961 году его седьмая пластинка "Blue Hawaii" заняла первое место в чарте, когда королю рок-н-ролла было всего 26 лет.

Седьмой альбом Бибера "Сhanges" вышел в феврале 2020 года. Впервые канадский поп-певец возглавил хит-парад в 2010 году в возрасте 16 лет с пластинкой "My World 2.0".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что певцу Эду Ширану присудили специальный приз Official Chart Record Breaker Award в качестве самого успешного музыканта в Британии. Музыкант стал третьим её обладателем в истории престижной премии. Песни Ширана с 2010 по 2019 год занимали первые строчки чартов в общей сложности 79 недель, а песня Shape of you стала лучше песней в Великобритании за последние десять лет.

Justin Bieber - What Do You Mean? (Official Music Video). Purpose Available Everywhere Now! iTunes: http://smarturl.it/PurposeDlx?IQid=VEVO1113 Stream & Add To Your Spotify Playlist: http://smarturl.it/sPurpose?IQid=VEVO1113 Google Play: http://smarturl.it/gPurpose?IQid=VEVO1113 Amazon: http://smarturl.it/aPurpose?IQid=VEVO1113 Director: Brad Furman Production Company: Happy Place Producer: Roger Ubina Executive Producer: Tara Razavi Download or stream the single below: iTunes: http://smarturl.it/iWDYM?IQid=YT Google: http://smarturl.it/gWDYM?IQid=YT Amazon: http://smarturl.it/aWDYM?IQid=YT Stream On Spotify & Add To Your Playlist: http://smarturl.it/sWDYM?IQid=YT Follow Justin: http://facebook.com/justinbieber http://twitter.com/justinbieber http://instagram.com/justinbieber http://shots.com/justinbieber http://fahlo.me/justinbieber And sign up to Justin s newsletter: http://justinbiebermusic.com Lyrics: What do you mean? When you nod your head yes But you wanna say no What do you mean? When you don t want me to move But you tell me to go What do you mean? Said we re running out of time Trying to catch the beat make up your mind What do you mean? Better make up your mind What do you mean? You re so indecisive of what I m saying Don t want us to end where do I start First you wanna go left and you want to turn right First you up and you re down and then between Ohh I really want to know When you nod your head yes But you wanna say no What do you mean? What do you mean? But you tell me to go Said we re running out of time What do you mean? Better make up your mind What do you mean? You re overprotective when I m leaving Trying to compromise but I can t win You wanna make a point but you keep preaching You had me from the start won t let this end First you wanna go left and you want to turn right Wanna argue all day make love all night First you up and you re down and then between Ohh I really want to know What do you mean? When you nod your head yes What do you mean? When you don t want me to move But you tell me to go What do you mean? Said we re running out of time What do you mean? Better make up your mind What do you mean? http://vevo.ly/zvsAcK #JustinBieber #WhatDoYouMean #Vevo #Pop