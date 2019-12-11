2019-12-11T15:22:08+03:00
Звезды

Эд Ширан признан лучшим артистом Британии за последние 10 лет

Он стал всего третьим обладателем этого звания в истории после Бибера и Маккартни
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песня Shape of You признана лучшей песней за последнее десятилетие в Соединённом КоролевствеПесня Shape of You признана лучшей песней за последнее десятилетие в Соединённом КоролевствеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Британский музыкант Эд Ширан стал лучшим артистом десятилетия в Великобритании, сообщается в пресс-релизе музыкальной организации The Official Charts Company.

Певцу присудили специальный приз Official Chart Record Breaker Award в качестве самого успешного музыканта в Британии и стал третьим её обладателем в истории престижной премии. Песни Ширана с 2010 по 2019 год занимали первые строчки чартов в общей сложности 79 недель, а песня Shape of you стала лучше песней в Великобритании за последние десять лет.

Двумя предшественниками Эда Ширана в звании лауреата премии Official Chart Record Breaker Award стали Джастин Бибер (в качестве первого певца, удерживающего одновременно все три первые позиции в официальных чартах) и Пол Маккартни (как обладатель наибольшего количества альбомов, занявших первые позиции в хит-парадах).

Первый альбом Эда Ширана Plus, выпущенный в 2011 году, разошёлся тиражом в 10 млн экземпляров, а второй - Multiply - стал платиновым в общей сложности 90 раз, его тираж составил 16 млн копий. Третий альбом Ширана Divide, выпущенный в 2017 году, продан 15,5 млн раз.

Также в 2017 году Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской Империи за благотворительность и за его вклад в музыкальную сферу Великобритании.

Сайт kp.ru рассказывал, что Эд Ширан сообщил о намерении взять творческую паузу по окончании турне, которое было признано самым кассовым в истории выступлений.

На концерте в Москве Эд Ширан выступил на бис в футболке сборной России по футболу.

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video].

ИСТОЧНИК KP.RU

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