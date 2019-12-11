Эд Ширан признан лучшим артистом Британии за последние 10 лет
Британский музыкант Эд Ширан стал лучшим артистом десятилетия в Великобритании, сообщается в пресс-релизе музыкальной организации The Official Charts Company.
Певцу присудили специальный приз Official Chart Record Breaker Award в качестве самого успешного музыканта в Британии и стал третьим её обладателем в истории престижной премии. Песни Ширана с 2010 по 2019 год занимали первые строчки чартов в общей сложности 79 недель, а песня Shape of you стала лучше песней в Великобритании за последние десять лет.
Двумя предшественниками Эда Ширана в звании лауреата премии Official Chart Record Breaker Award стали Джастин Бибер (в качестве первого певца, удерживающего одновременно все три первые позиции в официальных чартах) и Пол Маккартни (как обладатель наибольшего количества альбомов, занявших первые позиции в хит-парадах).
Первый альбом Эда Ширана Plus, выпущенный в 2011 году, разошёлся тиражом в 10 млн экземпляров, а второй - Multiply - стал платиновым в общей сложности 90 раз, его тираж составил 16 млн копий. Третий альбом Ширана Divide, выпущенный в 2017 году, продан 15,5 млн раз.
Также в 2017 году Эд Ширан стал кавалером Ордена Британской Империи за благотворительность и за его вклад в музыкальную сферу Великобритании.
Сайт kp.ru рассказывал, что Эд Ширан сообщил о намерении взять творческую паузу по окончании турне, которое было признано самым кассовым в истории выступлений.
На концерте в Москве Эд Ширан выступил на бис в футболке сборной России по футболу.
Ed Sheeran - Shape of You [Official Video].
ИСТОЧНИК KP.RU