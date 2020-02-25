25 Февр. 2020 2020-02-25T22:42:29+03:00

Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона, его арестовали Фото: REUTERS

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Мужчина пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона. Он уже арестован. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

В заявлении ведомства говорится, что когда к мужчине, который на стоянке Пентагона пытался поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак, подошёл полицейский, и тот сказал ему, что собирается "взорвать этот автомобиль и себя". После этого подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.

Отмечается также, что подозреваемого зовут Мэттью Ричардсон, он из штата Арканзас. Ему 19 лет.

- Согласно документам суда, владелец автомобиля является военнослужащим и не знаком с Ричардсоном, - также сообщили в Минюсте.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что 31 января внедорожник протаранил контрольно-пропускные пункты на подъезде к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде и пытался прорваться к зданию Мар-а-Лаго. После этого охрана начала стрельбу по нарушителям, они попытались скрыться, но были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU